Дитяче Євробачення вже стартувало. Після Церемонії відкриття пісенного конкурсу було визначено порядок виступів. Україна отримала номер 3.
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Порядок виступів на Дитячому Євробаченні
Гучний фінал Євробачення розпочнеться з виступу представника Іспанії. Наступною буде Мальта, а вже за нею – Україна. Конкурс закриватимуть представники Нідерландів.
Загалом на Дитячому Євробаченні виступлять 16 країн.
Порядок виступів / Фото Євробачення
Що відомо про Дитяче Євробачення
Дитячий пісенний конкурс відбудеться у Франції. Фінал конкурсу прогримить 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці.
Україну цього року представляє юна 9-річна співачка Анастасія Димид з піснею "Квітка". Вона родом з села Гошів, що на Франківщині. Дівчинка здобула перемогу на Національному відборі у жовтні.