Мережу підкорили архівні фото Адель: кумедні кадри іменинниці

У середу, 5 травня, найуспішнішій британській співачці Адель виповнилося 33 роки. З нагоди дня народження зірки її візажист Майкл Ештон поділився архівними фото, які підкорили мережу.

Знаменита Адель вкрай рідко ділиться дописами в інстаграмі. Хоч в день народження зірка все ж порушила кількамісячну мовчанку й показала нові щасливі кадри. Не менший ажіотаж викликали архівні світлини іменинниці, які оприлюднив її близький друг і візажист Майкл Ештон.

Варто знати Щаслива і безтурботна: Адель показала рідкісні фото у свій 33-день народження

Чоловік, який створив неповторний стиль співачки та її фірмові стрілки, поділився фотографіями, на яких вони зображені в найрізноманітніших місцях: в авто, на вечірках, у ресторанах, вдома та в гримерках. Друзі позували як у вишуканих аутфітах, так і в кумедних повсякденних вбраннях.

З днем народження, Адель. Як ми могли думати, що фотки на Blackberry нормальні? Макіяж, спогади і чарівні моменти,

– зворушливо написав візажист.

Для перегляду всіх архівних фото гортайте вправо

Оскільки кадри архівні, то на всіх них Адель пишнотіла. Вона помітно схудла два роки тому, коли розійшлася з чоловіком. До слова, артистка офіційно стала холостячкою лише в березні цього року, коли завершився шлюборозлучний процес.

За останній рік зірка всього кілька разів вражала стрункістю в мінісукнях і демонструвала голлівудські образи в ефірі телешоу.