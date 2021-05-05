Адель вже давно не тішила фанатів своїми особистими фото і, тим паче, музичними новинками. Але спогади у вигляді світлин неабияк потішили її вірних прихильників.
Читайте також Адель стала найпродаванішою артисткою століття у Великій Британії
Адель опублікувала нові фото
Зірка залишила в мережі три фотографії:
- на першій, чорно-білій, вона замріяно дивиться вбік, обпершись на свої руки; на знімку – вона повністю без макіяжу, а на її руці можна побачити татуювання з планетою Сатурн;
- на другій вона одягнена у яскравий купальник та плаває у водоймі біля зеленої набережної;
- на третій жінка виконує танцювальні рухи та здивовано дивиться у камеру, коли її сфотографували.
"Тридцять три", – лаконічно підписала знімки Адель.
Зачарована Адель святкує 33-річчя / Фото з інстаграму Адель
Щаслива Адель на відпочинку / Фото з інстаграму Адель
Адель танцює у будинку та демонструє схудле тіло / Фото з інстаграму Адель
Реакція фанатів
- "О, так!";
- "Ми любимо тебе";
- "Вау...";
- "З днем народження, любимо вас!";
- "Останнє фото – таке живе. Емоції супер. З днем народження, легендо!";
- "Це анонс нового альбому?".
Варто додати, що рівно рік тому, у свій 32-й день народження, Адель вперше поділилась результатами схуднення. Над зменшенням ваги вона працювала цілий рік. Тоді вона влаштувала вечірку на власному подвір'ї, а також подякувала в мережі усім медичним працівникам, які боролись з пандемією коронавірусу.