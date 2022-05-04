Перед официальным началом Евровидения-2022, представитель каждой страны проводит несколько репетиций на сцене. Украинская группа Kalush Orchestra провела уже вторую репетицию, видео из которой уже появилось в сети.

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Kalush Orchestra во второй раз провели репетицию в Турине

На официальном канале Евровидения появилось короткое видео по репетиции коллектива. В этот раз в ролике можно рассмотреть новые визуальные эффекты, костюмы, а также прослушать вокал. Так, на сцене появились тени с орнаментом, повторяющим "покачивание" участников в такт песне.

На большом экране также показали глаза, что, вероятно, будут символизировать маму лидера группы Стефанию во время войны.

Напомним, впервые Kalush Orchestra выйдут на сцену Евровидения-2022 10 мая – в первом полуфинале. Их порядковый номер – шестой.

Kalush Orchestra – вторая репетиция: смотрите видео

Как реагирует сеть

В комментариях фаны со всего мира делятся впечатлениями от второй репетиции коллектива:

  • "Прекрасно, ребята, это выглядит фантастически. Желаю вам удачи";
  • "Великолепное выступление! Хочется уже просмотреть полный номер";
  • "Мы уже очень вами гордимся! Надеюсь, что вы чувствуете нашу поддержку! Номер отличный! Вы великие молодцы и уже победители для нас всех. Не обращайте внимания на всяких там хейтеров! Сделайте все классно!";
  • "Великолепная работа, Украина! Постановка умная и хорошо подходит к песне. Это будет магнит для телеголосования",
  • "Я расплакался, посмотрев всего 30 секунд";
  • "Постановка, которой добилась украинская делегация, несмотря на то, что им пришлось пережить, впечатляет. Отличная работа и крепкие объятия из Испании";
  • "Великолепная постановка, несмотря на такие условия в стране";
  • "Украина, ты не сама, Европа поддерживает тебя".