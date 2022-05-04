Перед официальным началом Евровидения-2022, представитель каждой страны проводит несколько репетиций на сцене. Украинская группа Kalush Orchestra провела уже вторую репетицию, видео из которой уже появилось в сети.

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Kalush Orchestra во второй раз провели репетицию в Турине

На официальном канале Евровидения появилось короткое видео по репетиции коллектива. В этот раз в ролике можно рассмотреть новые визуальные эффекты, костюмы, а также прослушать вокал. Так, на сцене появились тени с орнаментом, повторяющим "покачивание" участников в такт песне.

На большом экране также показали глаза, что, вероятно, будут символизировать маму лидера группы Стефанию во время войны.

Напомним, впервые Kalush Orchestra выйдут на сцену Евровидения-2022 10 мая – в первом полуфинале. Их порядковый номер – шестой.

Заметим, на первой репетиции было заметно, что на экране показывают украинский орнамент и символику.

Kalush Orchestra – вторая репетиция: смотрите видео

Как реагирует сеть

В комментариях фаны со всего мира делятся впечатлениями от второй репетиции коллектива: