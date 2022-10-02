Російські загарбники 30 вересня здійснили черговий терористичний акт. Вони вдарили ракетами по цивільній гуманітарній колоні, що була на виїзді з Запоріжжя з метою забрати родичів чи передати допомогу.

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Танцівник Могилевської потрапив під обстріл

Співачка Наталія Могилевська повідомила трагічну новину про танцюриста з її колективу Микити Ткаченка. Він разом з мамою перебував у колоні, яку обстріляли окупанти. Його мама загинула, сам танцівник потрапив у лікарню.

На жаль, Катерина отримала осколкове поранення в груди, яке призвело до смерті. Микита зараз перебуває у лікарні. Без матері залишилося двоє синів. Царство небесне, Катерині та всім загиблим,

– написала Наталія Могилевська.

Микита з мамою / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Уривок концерту співачки з Микитою: відео

Микита згодом розповів, що його виписали з лікарні. Осколок прилетів йому в ногу, але вона вже заживає.

"З головою майже все гаразд, тільки заглушило праве вухо сильно, в понеділок буду обстежуватися, сподіваюсь, все добре (перетинка ціла). Батько цілий, він не постраждав, бо був у вдалому місці від снарядів", – повідомив танцівник.



Скриншот з інстаграм-сторіз

Також Наталія Могилевська закликала доєднатися до збору коштів. Якщо бажаєте допомогти – карта monobank Микити Ткаченка – 5375 4141 3367 5784.

Що відомо про трагедію в Запоріжжі