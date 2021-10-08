У мережі показали рідкісні фото дорослих синів Брітні Спірс

Американська виконавиця Брітні Спірс надзвичайно рідко ділиться фото зі своїми синами. Та днями приятель Кевіна Федерлайна, ексчоловіка співачки, опублікував нові світлини дорослих хлопців.

Знаменита американська співачка Брітні Спірс виховує двох синів – 16-річного Шона Престона і 15-річного Джейдена Джеймса. Однак вона не має можливості бачитися з ними дуже часто.

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Нові фото синів Брітні Спірс

Нещодавно в мережі з'явилися рідкісні фото підлітків. Світлини опублікував друг їхнього батька, Кевіна Федерлайна. Схоже, чоловіки влаштували невелику вечірку разом з Шоном та Джейденом.

Хлопці виглядають на диво дорослими. Востаннє співачка показувала синів, коли їм було по 15 і 14 років – у березні минулого року.

Також зірка заявляла, що підлітки відмовляються з'являтися в інстаграмі зіркової матусі. Тому вона викладає фото тільки тоді, коли вони погоджуються на публікацію.



Сини Брітні Спірс з другом батька / Фото з інстаграму Едді Моралеса



Сини Брітні Спірс з другом батька / Фото з інстаграму Едді Моралеса

Зазначимо, Брітні Спірс останній раз бачилась з синами на їхніх днях народженнях. Хлопці народилися 14 і 12 вересня, з різницею в один рік. Артистка влаштувала для них вечірку з тістечками та морозивом.

Брітні Спірс додала, що Шон і Джейден зареєстровані в інстаграмі, але вони бережуть свою приватність. Також зірка поділилась, що сини знайшли захоплення – танці.