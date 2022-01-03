Новий рік Геллі Беррі відзначала у тропічній країні з бойфрендом-музикантом Ваном Гантом. У суботу, 1 січня, в інстаграм-профілі володарки Оскара з'явився допис з інтригуючим підписом: "Що ж, тепер офіційно".

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На фото вона позувала з 51-річним коханим у порожньому храмі з виглядом на гори та океан. Фоловери акторки були переконані, що пара зіграла скромне весілля й уклала офіційний шлюб. У коментарях їх оженили навіть зіркові друзі Геллі Беррі:

Наомі Кемпбелл : "Вітаю, благословення вашому прекрасному союзу";

: "Вітаю, благословення вашому прекрасному союзу"; Двейн Джонсон : "Вітаю вас обох";

: "Вітаю вас обох"; Ава Дюверней : "Благословення, королево";

: "Благословення, королево"; Леслі-Енн Брандт : "Це любов, вітаю";

: "Це любов, вітаю"; Пітер Лі Томас (тренер Геллі Беррі): "Моє серце просто вибухнуло! Це зробило мій рік! Не можу дочекатися святкування! До скорої зустрічі".

Геллі Беррі з коханим Ваном Гантом / Фото з інстаграму акторки

Геллі Беррі з коханим Ваном Гантом / Фото з інстаграму акторки

Реакція Геллі Беррі на чутки про одруження

55-річна Геллі Беррі прокоментувала неоднозначний допис лише наступного дня, 2 січня. Акторка спростувала чутки про четвертий шлюб і пояснила, що в мережі її зрозуміли неправильно. Вони з Ваном Гантом просто розважалися, а не одружувалися насправді.

Ми просто повеселилися в Новий рік! Люди, очевидно, не свайпають так часто, як ми думали. Дякую за гарні побажання, вони справді зворушили наші серця! Тепер це офіційно, Інтернет вже не перемогти,

– з гумором написала Геллі Беррі.

Геллі Беррі з коханим Ваном Гантом / Фото з інстаграму акторки

Нагадаємо, чутки про роман Геллі Беррі з Ваном Гантом з'явились ще у вересні 2020 року, після спільного селфі в захисних масках. Однак перший публічний вихід закоханих відбувся лише у квітні 2021 року. З музикантом і композитором акторка засвітилась на червоній доріжці Оскара.