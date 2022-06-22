Про це розповів у новому дописі на особистій сторінці в інстаграмі, адже шанувальникам цікаво, як кухареві вдається постійно залишатися у прекрасній формі.

Зверніть увагу Сергій Притула у свій день народження оголосив про збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ

Ектор Хіменес-Браво розповів про гормональні пелети

Ще до війни в Ектора був надзвичайно насичений робочий графік: 5 – 6 разів на тиждень тренування, зйомки, ресторани, опрацювання нових страв і особисте життя. Зараз до повсякденних справ додались постійні хвилювання через війну, які також забирають чимало сил.

Хіменес-Браво спілкувався зі своїм лікарем і той розповів, що вся справа в гормонах. Українці живуть в стані постійного стресу, який висмоктує всі сили. Саме через це починається коливання гормонів, часто змінюється настрій, скоріше приходить відчуття втоми.

Мене рятують пелети з гормонами. З ними я повноцінно відпочиваю за 6 – 7 годин сну, стаю витривалішим та енергійнішим. Зараз ми, як ніколи, потребуємо сил, адже маємо повернути наші землі. Для цього не обов'язково брати в руки зброю. Можна робити справу на своєму фронті. Ваша робота важлива,

– підкреслив Ектор.

Кухар опублікував фотографію, яку зробив під час процедури імплантування гормональних пелетів ("чіпів краси"). Ектор лежав на лікарняному ліжку, однак на обличчі сяяла усмішка.

Гормональні пелети – це сучасна альтернатива замісній гормональній терапії. Вже понад мільйон людей у всьому світі користуються ними. Безпечні мікрогранули із натуральної сировини повністю біосумісні з людським організмом. Пелета має розмір рисового зернятка та вживлюється під шкіру. Кожна з гранул збалансовано та безпечно доставляє гормони в потрібні точки тіла, корегуючи гормональний фон і підтримуючи здоров'я.



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Зверніть увагу! Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Подібні процедури можна проводити лише після консультації з лікарем.