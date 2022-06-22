Об этом рассказал в новом сообщении на личной странице в инстаграмме, ведь любителям интересно, как повару удается постоянно оставаться в прекрасной форме.

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Эктор Хименес-Браво рассказал о гормональных пеллетах.

Еще до войны у Эктора был чрезвычайно насыщенный рабочий график: 5 – 6 раз в неделю тренировки, съемки, рестораны, проработка новых блюд и личная жизнь. Сейчас к повседневным делам добавились постоянные волнения из-за войны, которые также отнимают немало сил.

Хименес-Браво общался со своим врачом и тот рассказал, что все дело в гормонах. Украинцы живут в состоянии постоянного стресса, который высасывает все силы. Именно поэтому начинается колебание гормонов, часто меняется настроение, скорее приходит чувство усталости.

Меня спасают пеллеты с гормонами. С ними я полноценно отдыхаю за 6 – 7 часов сна, становлюсь более выносливым и энергичным. Сейчас мы, как никогда, нуждаемся в силах, ведь должны вернуть наши земли. Для этого не обязательно брать в руки оружие. Можно делать дело на своем фронте. Ваша работа важна,

– подчеркнул Эктор.

Повар опубликовал фотографию, сделанную во время процедуры имплантирования гормональных пеллет ("чипов красоты"). Эктор лежал на больничной койке, однако на лице сияла улыбка.

Гормональные пеллеты – это современная альтернатива заместительной гормональной терапии. Уже более миллиона людей во всем мире пользуются ими. Безопасные микрогранулы из натурального сырья полностью биосовместимы с человеческим организмом. Пелета имеет размер рисового зернышка и вживляется под кожу. Каждая из гранул сбалансированно и безопасно доставляет гормоны в нужные точки тела, корректируя гормональный фон и поддерживая здоровье.



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграмма шеф-повара

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