Мене розпирає гордість, – MamaRika залилась сльозами, коли говорила про ЗСУ, президента й народ

Якщо в перший день війни Україною керував страх, то зараз усі до одного вірять у перемогу над Росією. Зокрема співачка MamaRika. У профілі з майже пів мільйонною аудиторією вона заявила, що пишається нашими воїнами та нацією.

Завжди позитивна, усміхнена MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) звернулась до фанів заплакана й виснажена. Однак навіть після ночей у бомбосховищі з 6-місячним сином на руках вона не падає духом і закликає всю країну вірити в ЗСУ, президента й нашу відважну націю.

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"Записую це відео з метою сказати слова, які крутяться в голові кожного українця останні 5 днів. Україна велика нація, велична нація. Мене розпирає гордість за те, що я українка, що в моїй крові тече це ДНК. За те, що в нас такі великі воїни, такі сміливі хлопці та дівчата. За те, що кожен з вас – це сила, єдність, доброта, співчуття, мужність. Який у нас крутий президент, який крутий кожен українець. Ми надзвичайні, ми просто фантастичні. Пам'ятайте про це, і як би зараз не було важко, бляха, перемога за нами, просто знайте, я це відчуваю кожною клітинкою свого тіла. Тому тримаймося, Україно, повторюся, це велична нація. Слава Україні. Все буде добре. Ми переможемо", – зі сльозами заявила MamaRika.

Додамо, MamaRika не єдина зірка шоу-бізнесу, яке не соромиться плакати через війну:

співачка Камалія ллє сльози та бажає Путіну "горіти у вогні", адже над її будинком у Бучі пролетіла російська ракета;

ллє сльози та бажає Путіну "горіти у вогні", адже над її будинком у Бучі пролетіла російська ракета; артистка Надя Дорофєєва зі сльозами просить мам Білорусі не пускати синів на війну в Україні;

зі сльозами просить мам Білорусі не пускати синів на війну в Україні; інтернет-зірка Анна Трінчер вкотре благає російських блогерів не мовчати, не брехати, а розповідати своїй багатомільйонній аудиторії правду!

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