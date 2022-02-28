Всегда позитивная, улыбчивая MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) обратилась к фанам заплаканная и истощенная. Однако даже после ночей в бомбоубежище с 6-месячным сыном на руках она не падает духом и призывает всю страну верить в ВСУ, президента и нашу отважную нацию.

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"Записываю это видео с целью сказать слова, которые крутятся в голове каждого украинца последние 5 дней. Украина великая нация, величественная нация. Меня распирает гордость за то, что я украинка, что в моей крови течет это ДНК . За то, что у нас такие большие воины, такие смелые парни и девушки. За то, что каждый из вас – это сила, единство, доброта, сострадание, мужество. Какой у нас крутой президент, какой крутой каждый украинец. Мы чрезвычайные, мы просто фантастические. Помните об этом, и как бы сейчас ни было тяжело, бляха, победа за нами, просто знайте, я это чувствую каждой клеточкой своего тела. Поэтому держимся, Украина, повторюсь, это величественная нация. Слава Украине. Все будет хорошо. Мы победим ", – со слезами заявила MamaRika.

Добавим, MamaRika не единственная звезда шоу-бизнеса, которое не стесняется плакать из-за войны:

певица Камалия льет слезы и желает Путину "гореть в огне", ведь над ее домом в Буче пролетела российская ракета;

артистка Надя Дорофеева со слезами просит мам Беларуси не пускать сыновей на войну в Украине;

интернет-звезда Анна Тринчер в очередной раз умоляет российских блоггеров не молчать, не лгать, а рассказывать своей многомиллионной аудитории правду!