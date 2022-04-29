Уже 19 травня Оля Полякова покаже своє шоу в Маямі, а за наступний тиждень дасть ще сім концертів у різних штатах. Гроші, які заробить у США, обіцяє поділити – частину перерахувати на ЗСУ та волонтерські штаби, а зі всього, що залишиться, – виплатити зарплату музикантам і балету.

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Оля Полякова про тур у США

У мене немає ніяких статків зараз, заробітку. Тому я їду в тур Америкою, щоб допомогти колективу, який не може заробляти й годувати своїх дітей. Усі мої музиканти не можуть виїхати, але в них усіх є сім'ї. Вони, окрім того, як тримати в руках гітару, мало на що здатні,

– заявила Оля Полякова.

Вона розповіла, що всі два місяці війни платить команді, хоч сама не заробляє взагалі. За її словами, усе, що приносило їй гроші, – це корпоративи та концерти.

"Дорогенькі мої, зірки мають свої заробітки тільки з концертів. Ми не отримуємо грошей ні з тих пісень, які крутяться по світу, ми нічого не отримуємо. Ми можемо отримати гроші, тільки якщо співаємо. Якщо ми не співаємо, у нас нуль", – емоційно зізналася Оля Полякова.

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