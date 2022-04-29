Уже 19 мая Оля Полякова покажет свое шоу в Майами, а за следующую неделю даст еще семь концертов в разных штатах. Деньги, которые заработает в США, обещает поделить – часть перечислить на ВСУ и волонтерские штабы, а из всего, что останется, – выплатить зарплату музыкантам и балету.

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Оля Полякова о туре в США

У меня нет никакого состояния сейчас, заработка. Поэтому я еду в тур по Америке, чтобы помочь коллективу, который не может зарабатывать и кормить своих детей. Все мои музыканты не могут уехать, но у них есть семьи. Они, кроме того, как держать в руках гитару, мало на что способны,

– заявила Оля Полякова.

Она рассказала, что все два месяца войны платит команде, хотя сама не зарабатывает вообще. По ее словам, все, что приносило ей деньги – это корпоративы и концерты.

"Дорогие мои, звезды имеют свои заработки только с концертов. Мы не получаем денег ни из тех песен, которые крутятся по миру, мы ничего не получаем. Мы можем получить деньги, только если поем. Если мы не поем, у нас ноль", – эмоционально призналась Оля Полякова.

Полное интервью Оли Поляковой со Славой Деминым: смотрите видео онлайн