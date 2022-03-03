Відома українська співачка Ірина Федишин услід за іншими колегами оприлюднила відеозвернення. Утім, вона не зверталась до російських артистів, а назвала їх лицемірами.

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Ірина Федишин про російських артистів та український народ

Я не записую звернень до російських артистів, так званих друзів. В мене немає там друзів. Я ніколи не розуміла цього сидіння на двох стільцях, цього лицемірства, яке сьогодні як ніколи видно. Я не записую звернень, до російських матерів, бо я не вмію спілкуватися російською,

– сказала виконавиця.

Натомість співачка вирішила звернутися до українців, щоб підтримати їх у важкий час. Вона впевнена, що ми переможемо у війні, яку почала проти нас Росія.

"Сьогодні в нашій Україні дуже багато горя, дуже багато біди, але ми обов'язково її відбудуємо. Наша єдність, наша мужність показали, що наш народ не перемогти. Ця перемога буде обов’язково за нами, українцями. Україна обов'язково вистоїть. Дуже шкода, що за цю свободу ми платимо таку високу ціну. Хай береже нас усіх Господь. Слава Україні!" – поділилась Ірина Федишин.

Ірина Федишин про росіян та українців:

В описі до відео знаменитість також розповіла, як допомагає українцям, що постраждали від війни. Вона розповіла, що ліпить вареники для дітей-біженців та намагається відповідати на різні прохання в особистих повідомленнях.

"Постійна тривога і запитання: "Чим я можу допомогти?". Але дуже стараюся зібрати себе до купи. Йду ліпити вареники, занесу діткам-біженцям. Потім буду шукати спальні мішки для наших військових. Намагаюся бути корисною. Друзі, старайтеся знайти для себе якусь справу, чим ви можете якось допомогти: фінансово, їжею, словами підтримки. В єдності наша сила", – підкреслила співачка.

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Текст публікації Ірини Федишин

Любі, мої українці, мій незламний народ! Сьогодні вами захоплюється увесь світ! Вашою мужністю і єдністю! На жаль, у нас сьогодні багато горя і біди! Але я щиро вірю у нашу перемогу! І все до цього йде! Ми бачимо, як наша армія міцно тримає оборону. Як весь світ нас підтримує! Як кожен з нас проявляє свою допомогу і підтримку! Ми єдині й незламні ! Україна вистоїть!

p.s. ми зі сім'єю в Україні. Від страшних нових важко себе організувати, уся робота падає з рук. Постійно тривога і запитання: чим я можу допомогти? Але дуже стараюся зібрати себе до купи. Йду ліпити вареники, занесу діткам-біженцям. Потім буду шукати спальні мішки для наших військових. Дуже багато інформації в дірект, намагаюся бути корисною.

Друзі, старайтеся знайти для себе якусь справу, чим ви можете якось допомогти: фінансово, їжею, словами підтримки. В єдності наша сила. Обіймаю кожного.