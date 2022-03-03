Известная украинская певица Ирина Федишин вслед за другими коллегами обнародовала видеообращение. Впрочем, она не обращалась к русским артистам, а назвала их лицемерами.

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Ирина Федишин о русских артистах и ​​украинском народе

Я не записываю обращений к русским артистам, так называемым друзьям. У меня там нет друзей. Я никогда не понимала этого сиденья на двух стульях, этого лицемерия, которое сегодня как никогда видно. Я не записываю обращений, к русским матерям, потому что я не умею общаться на русском,

– сказала исполнительница.

В то же время певица решила обратиться к украинцам, чтобы поддержать их в тяжелое время. Она уверена, что мы победим в войне, которую начала против нас Россия.

"Сегодня в нашей Украине очень много горя, очень много беды, но мы обязательно ее отстроим. Наше единство, наше мужество показали, что наш народ не победить. Эта победа будет обязательно за нами, украинцами. Украина обязательно устоит Очень жаль, что за эту свободу мы платим такую ​​высокую цену. Пусть бережет нас всех Господь. Слава Украине!" – поделилась Ирина Федишин.

Ирина Федишин о россиянах и украинцах:

В описании к видео знаменитость также рассказала, как помогает пострадавшим от войны украинцам. Она рассказала, что лепит вареники для детей-беженцев и пытается отвечать на разные просьбы в личных сообщениях.

"Постоянная тревога и вопрос: "Чем я могу помочь?". Но очень стараюсь собрать себя в кучу. Иду лепить вареники, занесу деткам-беженцам. Потом буду искать спальные мешки для наших военных. Стараюсь быть полезной. Друзья, старайтесь найти для себя какое-то дело, чем вы можете помочь: финансово, едой, словами поддержки. В единстве наша сила", – подчеркнула певица.

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Текст публикации Ирины Федишин

Дорогие, мои украинцы, мой несгибаемый народ! Сегодня вами восхищается весь мир! Вашим мужеством и единством! К сожалению, у нас сегодня много горя и беды! Но я искренне верю в нашу победу! И все к этому идет! Мы видим, как наша армия крепко держит оборону. Как весь мир нас поддерживает! Как каждый из нас проявляет свою помощь и поддержку! Мы единственные и несокрушимые! Украина устоит!

p.s.: мы с семьей в Украине. От страшных новых трудно организовать себя, вся работа падает с рук. Постоянно тревога и вопрос: чем я могу помочь? Но очень стараюсь собрать себя в кучу. Иду лепить вареники, занесу деткам-беженцам. Потом буду искать спальные мешки для наших военных. Очень много информации в директе, стараюсь быть полезной.