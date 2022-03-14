Ахтем Сеітаблаєв

У своєму фейсбуці Ахтем Сеітаблаєв оприлюднив фото з військовими, зроблене ще до наступу Росії, та подякував за їхню мужність.

Важливо Оборонятимуть Україну: які знаменитості міняють інструменти на зброю

З вдячністю та побажанням – мирного неба та многая, благая літа – кожному і кожній. З Днем добровольця, Україно!

– написав кінорежисер.



Ахтем Сеітаблаєв привітав зі святом / Фото з фейсбуку режисера

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" веде у соцмережах "щоденник війни", і на 19-й день протистояння з Росією привітав усіх причетних з Днем добровольця.

"Київ. Ранок дев'ятнадцятий. Настрій – День добровольця! Місяць – переможний. Коли збиратиметеся на Майдан Незалежності святкувати Перемогу і вшановувати пам‘ять загиблих Героїв, не забудьте бутерброди і термоси. Місця для рідних і дітей бронюйте кариматами, ще звечора. Бо по Хрещатику йтиме вся країна, майже. До заходу сонця, гадаю, справимося", – мотиваційно написав виконавець.