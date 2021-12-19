Мене дуже образив чоловік, – заплакана Реп'яхова заявила, що серйозно посварилась з Павліком

Уже два місяці Катя Реп'яхова воює з ексдружиною Віктора Павліка. Вона подала до суду на Ларису Созаєву, однак зірковий чоловік її в цьому не підтримав. Схоже, це і стало причиною серйозної сімейної сварки.

У жовтні колишня Віктора Павліка заявила, що він з молодою дружиною хоче виселити її з квартири, хоч насправді співак підшуковував бюджетніше житло. Відтоді між жінками спалахнув конфлікт, який довів до суду. Спочатку зірка підтримував Катерину Реп'яхову, однак тепер, схоже, взяв нейтралітет.

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Віктор Павлік про судовий позов Катерини Реп'яхової

У коментарі каналу "Україна" співак зізнався, що був проти судового позову коханої на його колишню дружину Ларису Созаєву. Однак вона не порадилась з ним і вчинила так, як захотіла. Він переконаний, що все можна було вирішити тихо й мирно.

"Я вважаю, що все мало бути спокійно, тихо. Я думаю, що так і буде, тому що найголовніше – це здоров'я. І на нервах ніколи ніхто не перемагав", – заявив Віктор Павлік.

Я не читаю те, що викладає Катя. У неї щодня дуже багато сторіс. Катя мене не питає, як і що робити, це було її рішення. І вона відстоює свою позицію, свою честь і гідність. Я не дуже в цьому розбираюся, але немає диму без вогню,

– додав народний артист.

Катерина Реп'яхова посварилась з Павліком

Заплакана Катя Реп'яхова вийшла у сторіс після того, як коментар Віктора Павліка розлетівся пресою. Можна припустити, що блогерка образилась на чоловіка, бо, на його думку, вона відстоює лише свою честь і гідність, а не репутацію їхньої родини.

Мене дуже образив мій чоловік. І я не впевнена, що ми після цього будемо з ним разом. Я в цій війні одна,

– емоційно написала Катерина Реп'яхова.

"Життя дивовижне. Прокидаєшся вранці й не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно", – додала блогерка в наступній інстаграм-сторіс.

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото з інстаграм-сторіс блогерки

Дружина Віктора Павліка Катерина / Фото з інстаграм-сторіс блогерки