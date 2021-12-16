15 грудня видалось особливим днем для відомого українського співака Віктора Павліка та його дружини. Пів року тому народився їхній первісток Михайло.

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Вечірка з нагоди півріччя сина Павліка

З нагоди першої важливої дати зіркове подружжя влаштувало розкішну святкову вечірку для малюка. Катерина Реп'яхова одягнула на неї синю атласну сукню, зробила яскравий макіяж і стильну зачіску. Віктор Павлік з'явився перед гостями у костюмі.

На святкування покликали рідних і близьких. Зокрема, з Мукачева приїхала хрещена мама Михайлика. На вечірку завітав і син Віктора Павліка зі своїм сином.

Для урочистостей підготували великий торт, а серед меню були різні смаколики та кенді-бар.

Михайлику півроку. Сьогодні зібралися найближчі та улюблені люди. Так чудово, що з найменшого Мишко бачить, як багато людей його люблять,

– поділилась Катерина Реп'яхова.

Вечірка з нагоди півріччя сина Павліка / Фото з інстаграму Катерини Реп'яхової

Зазначимо, гучну вечірку з нагоди дня народження сина кілька днів тому влаштовував танцівник Влад Яма. На 6-річчя Леону подарували дорослу іграшку – конструктор LEGO "Бетмобіль", що призначений для дітей з 16 років. Саме святкування пройшло в одному з ресторанів Києва, а гостями були не тільки близькі та друзі, але й зірковий кум Анатолій Анатоліч з доньками.