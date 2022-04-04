Потап веде активну боротьбу на інформаційному фронті. Він показує світові, що коїться на території України, а також оприлюднює всі ті звірства, якими відзначаються росіяни.

Зверніть увагу Потап порадив російським солдатам, як уникнути служби в армії: "Щоб залишитися живими"

Російська мати проміняла сина на гроші

3 квітня увесь світ говорив про геноцид українського народу в Бучі. Фото звідти були у багатьох світових виданнях. Потап також оприлюднив їх на особистій сторінці в інстаграмі. А також він показав, що для росіян нічого не вартують не те що чужі життя, а й життя власних дітей.

Мати російського військового звернулася до Путіна з вимогою виплати компенсації за свого "живого або мертвого" сина.

"Я мама військовослужбовця Росії Таджиєва Вадима Володимировича, живого або загиблого в ході військової спецоперації на території України. Звертаюся до Путіна і прошу виділити зі спеціального фонду грошову компенсацію у розмірі 10 мільйонів рублів у зв'язку із втратою годувальника", – сказала жінка.

Йде торгівля. Ви нічого не отримаєте, крім ганьби. Який жах. Вони міняють дітей на гроші. На гроші, яких ніколи не побачать. Яка ганьба,

– наголосив Потап.

Мати російського військового вимагає від Путіна гроші: дивіться відео онлайн

У коментарях під відео користувачі мережі зазначають, що це страшно, адже для росіян гроші цінніші за життя дітей.