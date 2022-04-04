Потап веде активну боротьбу на інформаційному фронті. Він показує світові, що коїться на території України, а також оприлюднює всі ті звірства, якими відзначаються росіяни.
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Російська мати проміняла сина на гроші
3 квітня увесь світ говорив про геноцид українського народу в Бучі. Фото звідти були у багатьох світових виданнях. Потап також оприлюднив їх на особистій сторінці в інстаграмі. А також він показав, що для росіян нічого не вартують не те що чужі життя, а й життя власних дітей.
Мати російського військового звернулася до Путіна з вимогою виплати компенсації за свого "живого або мертвого" сина.
"Я мама військовослужбовця Росії Таджиєва Вадима Володимировича, живого або загиблого в ході військової спецоперації на території України. Звертаюся до Путіна і прошу виділити зі спеціального фонду грошову компенсацію у розмірі 10 мільйонів рублів у зв'язку із втратою годувальника", – сказала жінка.
Йде торгівля. Ви нічого не отримаєте, крім ганьби. Який жах. Вони міняють дітей на гроші. На гроші, яких ніколи не побачать. Яка ганьба,
– наголосив Потап.
Мати російського військового вимагає від Путіна гроші: дивіться відео онлайн
У коментарях під відео користувачі мережі зазначають, що це страшно, адже для росіян гроші цінніші за життя дітей.
- "Жодна українська мати не визнає, що її дитина загинула, поки не побачить тіло. А ця… Живого або мертвого… Лише б гроші дали".
- "Це страшно".
- "Це просто жах. Що з ними відбувається? Як так можна?"
- "А ми дивуємось, чому вони мовчать. Таких тварюк могли народити лише такі ж тварюки. Їх навіть діти не цікавлять, лише гроші в голові".
- "Дно породжує дно".