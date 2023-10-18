Константин Бочаров (настоящее имя артиста) вспомнил, какой удивительный подарок получил он своей фанатки. От него певцу даже стало противно.

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Что самое странное MELOVIN получал он фанаток

Артист признался, что фанаты не утомляют его, потому что он не разрешает "съесть" всего себя.

MELOVIN также вспомнил подарки от одной поклонницы. По его мнению, у этой женщины проблемы со здоровьем. Оказалось, что однажды она подарила ему трусы.

Дарить трусы без бирки, без пакетика, без ничего – это очень странно. Я когда их достал, посмотрел, то было немного отвратительно,

– ответил певец.

Ведущий также спросил, случались ли с ним курьезы на сцене. Сначала MELOVIN возразил, но потом вспомнил один факап. Как-то во время выступления певец выбил себе зуб. Почувствовав это, он растерянно побежал за кулисы, чтобы оценить ситуацию.

"Там я отколол часть зуба, вышел на сцену и продолжил петь", – рассказал он.

У певца также есть интересный пункт в своем райдере. Он всегда просит, что в гримерке висел портрет Сальвадора Дали.

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