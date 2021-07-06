Хайп чи зміна поглядів: у 2018 році MELOVIN заявляв, що ЛГБТ "не затягне його у свої тенета"

Український виконавець MELOVIN у перший день фестивалю Atlas Weekend зробив камінг-аут – чоловік заявив, що є "бі", тобто відчуває любов та потяг як до жінок, так і до чоловіків. Втім, в одному з інтерв'ю у 2018 році він заявляв, що бачить в майбутньому біля себе лише дівчину, а загравання чоловіків його не цікавлять.

Відомо, що виконавець MELOVIN у 2018 році представляв Україну на конкурсі Євробачення з піснею Under The Ladder. Тоді він зайняв у фіналі конкурсу 17 місце. Одразу ж після події артист став більш впізнаваним, а українські видання почали масово брати у нього інтерв'ю.

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"Богу дякувати, не зустрічав"

В одному з таких для видання "Високий Замок" MELOVIN запитали, чи вільне серце артиста після такої популярності та клубу "меловінаторів". Тоді ж, у 2018-му, чоловік зазначав, що він самотній, але бачить у майбутньому біля себе виключно дівчину.

"Якби моє серце вже належало якійсь дівчині, не встиг би ані музикою займатися, ані підготовкою до Євробачення. У житті все відбувається не випадково. Але неможливо передбачити, з ким я буду у майбутньому. Іноді трапляється так, що люди, які, за логікою, не мали б бути разом, стають сім’єю. Наразі я про це не думаю. Кого би хотів бачити поруч? Дівчину, яка буде справжньою, буде любити життя і знати, заради чого живе у цьому житті.

На запитання журналіста, чи залицяються до нього чоловіки після Євробачення, т той відповів, що ні.

Богу дякувати, таких повідомлень у соцмережах на свою адресу не зустрічав. У Європі було кілька моментів з певними натяками на дружбу. Позитивно ставлюся до людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, головне, щоб їм було добре і вони були щасливими. Але "затягнути мене у свої тенета" – ніколи. Мене взагалі неможливо нікуди силоміць затягнути, бо я – сильна і впевнена у собі людина,

– заявляв MELOVIN.

До слова Телеканал М1 пояснив, чому в ефірі Atlas Weekend не показали поцілунок MELOVIN з чоловіком

Реакція менеджера MELOVIN

24 канал зв'язався з менеджером артиста та попросив прокоментувати слова MELOVIN в інтерв'ю, але представниця відмовилась коментувати будь-що. Також журналісти поцікавились, чи можна камінг-аут співака розглядати як хайп чи піар-кампанію, у нього теж відмовились від коментарів. "Ми не будемо це коментувати, у нас є на це право", – заявила менеджерка.

Фанати розділились

Сумнівів щодо нетрадиційної орієнтації виконавця MELOVIN у фанатів додає те, що одразу після камінг-ауту артист активізувався у соцмережах та опублікував фейсбук-допис зі словами: "Вийшло здивувати?" та додав низку посилань на новини ЗМІ про його зізнання.

Зокрема у мережі фанати пишуть коментарі, де вчинок MELOVIN порівнюють із лідером італійського гурту Måneskin – Даміано Давидом, який також часто цілує на сцені чоловіків і жінок, але це – частина його сценічного образу. У житті він має дівчину-італійку Джорджію Солері.

"Закос під Måneskin";

"Так це було вже. От Даміано з Måneskin цілувався з гітарістом тиждень тому в Польщі і казав, що любов не має обмежень. За виглядом і поведінкою співака здається, що Меловіну захотілось трішки епатажу, як в гарячих італійців";

"Та Måneskin на Євробаченні вже робили таке";

"Ну, чесно, ефекту "вау" немає. Рокерський образ більше здивував, ніж епатаж. Ну, не перший і не останній, хто цілує і дівчину, і хлопця. А от позиція каналу – не ясно. Крок вперед, крок назад, тут же немає золотої середини";

"Такий собі камінг-аут. Більше схоже на якусь х*йню";

"Мда... Хайп на темі, яку у нас так активно розкручують. Гидко дивитися";

"Але ж виступ був лайновим, і поведінка артиста – "Гдє мая вада бл*ть???" в мікрофон після виступу. Це вже перебір і ніяким прапором ЛГБТ тут не прикриєшся".

Зокрема є чимало прихильників-меловінаторів, які раді за артиста, що він не побоявся висловити свою позицію та зізнатись у сексуальній орієнтації.

"Пишаюся сміливістю і силою духу цієї неймовірної людини! Любов є любов";

"Вітаю! Тисячу обіймів!";

"Мел вчинив сміливо. Хто б як до цього не ставився. А М1, боюся, не чесні";

"Ну що ж, круто. Але не сказала б, що це для мене було великою несподіванкою";

"Як прекрасно";

"Любов понад усе".