MELOVIN заступився за Полякову, яка виступила на скандальному весіллі: "Слава здоровому глузду"

Днями у Львові пройшло масштабне весілля експрокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці ДБР Роксолани Москви. Свято відбулося в елітному заміському комплексі з великою кількістю людей та зірковими гостями.

Це обурило українців. Тож розкритикували не лише молодят, які організували пишне святкування, а й зірок, які розважали гостей. Нещодавно про це висловився український виконавець MELOVIN.

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MELOVIN заступився за Олю Полякову

Співак обурився через хейт в бік українських зірок, які виступили на весіллі. Він вважає, що ті просто виконували свою роботу, де заробляли гроші, щоб потім сплачувати податки в країні та мати змогу допомагати армії.

Який же це сюр... Дожилися до того, що тепер треба відстоювати свою честь і гідність, запитувати людей, чи маємо ми право працювати в тій чи іншій сфері, на яку навчалися і вкладали роками,

– зазначив артист.

Виконавець наголосив, що "ненависть поїдає людей настільки, що вони почали їсти одне одного".

"Будьте на своєму місці. Розвивайте Україну. Любіть та бережіть одне одного. Продовжуйте своє діло. Робіть все, щоб продовжувати допомагати нашим захисникам та захисницям. Робіть людей щасливими та даруйте посмішку у найпохмуріший день. Відвідуйте психотерапевта, слідкуйте за фізичним та ментальним здоров'ям. Слава Україні та здоровому глузду!", – підсумував MELOVIN.



MELOVIN заступився за Олю Полякову / Скриншот з інстаграм-сторіс

Скандальне весілля: що відомо

7 та 8 жовтня екс-прокурор та екс-співробітниця Держбюро розслідувань відсвяткували весілля.

Грандіозне свято, яке відбулося в розкішному комплексі Emily Resort, тривало два дні. У перший день весілля відвідало приблизно 300 людей, а в другий – ще 500.

Розважав поважних гостей зірковий склад українських артистів, серед яких Олександр Пономарьов, Оля Полякова, "Дзвони сонця" та Дзідзьо. Ведучим свята був Григорій Решетник.

Цікаво, що на весілля молодята замовили багатоярусний торт, за чутками, ціною близько 100 тисяч гривень.

​ Реакція зірок на критику

Першою на хейт відреагувала Оля Полякова. Вона зізналась, що історія з весіллям їй не подобається. Співачка разом з командою зробила висновки й тепер ретельніше перевірятиме не лише організаторів концертів за кордоном, а й слідкуватиме за цим в Україні. Водночас Полякова вважає, що не має дізнаватися, звідки гроші у замовників, адже це не в її компетенції. Завдання артиста, за словами виконавиці, – розважати людей і робити це якісно.

Згодом про свою роботу на пишному святі висловився Григорій Решетник: "Люблю свою роботу… Мене вважають професіоналом… Працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, весь час живу в Україні".