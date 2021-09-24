MELOVIN випустив першу пісню в дуеті з дівчиною: атмосферний кліп на трек "Таємний знак"

24 вересня 2021 , 15:00
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Джерело:

ютуб-канал MELOVIN

Епатажний MELOVIN презентував першу дуетну пісню. Учасник "Танців з зірками" заспівав з Діаною Горбяк, відомою як Sowa. Їхній трек вийшов українською мовою й отримав назву "Таємний знак".

Прем'єра кліпу на україномовну пісню "Таємний знак" відбулась у п'ятницю, 24 вересня. У ньому MELOVIN постав у новому епатажному образі – з каре і чубчиком. 

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Відео знімали у мальовничих локаціях Західної України – на озері Синевир і біля водоспаду Шипіт. У кадрі з'явились не лише учасник Євробачення-2018 та молода артистка Sowa, а й нібито люди з порушенням слуху. Під прицілом камер вони спілкувались мовою жестів. 

Режисером кліпу став відомий в Україні Тарас Голубков, тоді як сам MELOVIN виступив генеральним продюсером. 

MELOVIN і Sowa у кліпі на пісню "Таємний знак" | Фото з інстаграму співака

"Таємний знак" – це композиція-діалог між двома людьми, який повинні знати тільки вони. Якщо ці двоє виносять все напоказ, магія втрачається, і вони стають заручниками суспільства", – інформує пресслужба співака. 

Примітно, що в новому кліпі MELOVIN знялась його партнерка по "Танцях з зірками" –  Ліза Русіна, яку нещадно розкритикувала професійна танцівниця Ілона Гвоздьова.

MELOVIN, SOWA – Таємний знак: дивіться відео онлайн 

У коментарях фани MELOVIN засипають компліментами не лише його, а й неймовірно красиву українську природу: 

  • "Хороша лірична пісня і гарний кліп, дует вдався. Природа фантастична, містична. Є в Україні цікаві місця, які зачаровують";
  • "Це шалено красива робота, яку дивишся з захопленням! Моменти з людьми, які перекладали на мову жестів, просто розбивають серце"; 
  • "У мене мурашки, це заворожує"; 
  • "Неймовірно красивий кліп. Пісня просто фантастична, ніжна, зворушлива";
  • "Мені так подобається, що Мел завжди різний. Ніколи не знаєш, чого чекати, завжди виходить максимально несподівано й цікаво". 

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Автор: Марина Джура