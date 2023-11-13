Через це артист почав вести активний спосіб життя та різко схуд. Для того, щоб виявити захворювання йому довелося пройти чимало різних медичних обстежень.

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MELOVIN невиліковно захворів

Виконавець розповів, що від цієї хвороби потерпає половина людство.

Ви багато запитували, чому я так різко схуд. Усе не просто так. Я довго проходив різні медичні обстеження, пропадав, не з'являвся в соцмережах. Потім в один момент я почав активно вести своє життя, тому що зрозумів, коли як не зараз це робити. Сподіваюся, ви мене підтримаєте,

– сказав співак.

Водночас артист вирішив не розголошувати точний діагноз. Він зазначив, що розповість про це згодом.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани підтримали MELOVIN та побажали йому швидкого одужання.