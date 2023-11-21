Я сс*кло, – MELOVIN чесно сказав, чому зараз не на фронті

Український співак MELOVIN поділився, чому не пішов захищати Україну від російської агресії. Він назвав причину, через яку не воює.

Нещодавно Костянтин Бочаров (справжнє ім'я співака) розповів, що у нього виявили цукровий діабет. За словами артиста, хвороба передалась йому генетично.

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MELOVIN розповів, чому не пішов на війну

Співак зізнався, що зараз перебуває на військовому обліку. Однак, Костянтин не наважується відправитися на війну, бо відчуває, що не готовий до такого кроку.

Я стаю на обліку. Як і інші, ми на щось чекаємо, на що саме – не знаю. Піти добровольцем – ні, бо я сс*кло. Сам це розумію. Для того, аби піти добровільно, треба мати яйця, а я їх не маю. Тому готовий допомагати всім іншим,

– зізнався артист.

Бочаров відверто сказав, чи відчуває провину за те, що не перебуває на війні. За словами виконавця, він не підробляв собі жодних документів, аби уникнути мобілізації.

Мені намагаються нав'язати цю провину, але ніякої провини я не маю відчувати апріорі. За мобілізацію відповідають певні органи, а я – не ці органи. Я собі нічого не підробив, нічого не купив,

– підкреслив Костянтин.

Також MELOVIN відповів, чи піде на фронт, якщо отримає повістку. Він зазначив, що не планує кудись виїжджати, щоб не бути "ізгоєм" у своїй країні.

А що тоді робити? Виїжджати з країни, аби потім бути ізгоєм – ні, не хочу. У мене є можливість це зробити, але питання: "Навіщо?". Я ніде не переховуюся, ви можете знайти в інтернеті, де я живу. Чого мені боятися? Я живу у своїй державі,

– додав співак.

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