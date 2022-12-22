Знайшлося щось гарне серед г*вна, – MELOVIN вилаявся про Нацвідбір Євробачення-2023

Як з'ясувалося, на сольнику в Києві 18 грудня MELOVIN різко прокоментував Нацвідбір. Переможців гурт TVORCHI він назвав достойними, а от всіх інших принизив.

Співак MELOVIN ніколи не підбирає слів і часто відзначається скандальними коментарями. Зі сцени, перед великою аудиторією фанів він натякнув, що всі фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 не вміють співати, а TVORCHI – кращі серед гірших.

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MELOVIN принизив фіналістів Нацвідбору

Хочу згадати Нацвідбір. По-перше, вітаю гурт TVORCHI. Це дуже достойно. Рената Литвинова на якійсь там премії сказала прикольну фразу: "Серед усього цього г*вна щось гарне знайшлося". У нас усі думають, що вони вміють співати,

– різко заявив співак зі сцени.

Після цих слів він виконав трек Wonder, з яким подавався на Національний відбір Євробачення-2017. Тоді MELOVIN програв гурту O.Torvald, а за рік представив Україну на конкурсі в Лісабоні. На Євробаченні-2018 артист посів 17 місце і прокоментував це так: "Все дуже навіть за*бісь".

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Нагадаємо, у шоу-бізі здебільшого задоволені перемогою TVORCHI на Нацвідборі Євробачення, однак: