Знайшлося щось гарне серед г*вна, – MELOVIN вилаявся про Нацвідбір Євробачення-2023
Джерело:Ксенія Куприненко
Як з'ясувалося, на сольнику в Києві 18 грудня MELOVIN різко прокоментував Нацвідбір. Переможців гурт TVORCHI він назвав достойними, а от всіх інших принизив.
Співак MELOVIN ніколи не підбирає слів і часто відзначається скандальними коментарями. Зі сцени, перед великою аудиторією фанів він натякнув, що всі фіналісти Нацвідбору Євробачення-2023 не вміють співати, а TVORCHI – кращі серед гірших.
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MELOVIN принизив фіналістів Нацвідбору
Хочу згадати Нацвідбір. По-перше, вітаю гурт TVORCHI. Це дуже достойно. Рената Литвинова на якійсь там премії сказала прикольну фразу: "Серед усього цього г*вна щось гарне знайшлося". У нас усі думають, що вони вміють співати,
– різко заявив співак зі сцени.
Після цих слів він виконав трек Wonder, з яким подавався на Національний відбір Євробачення-2017. Тоді MELOVIN програв гурту O.Torvald, а за рік представив Україну на конкурсі в Лісабоні. На Євробаченні-2018 артист посів 17 місце і прокоментував це так: "Все дуже навіть за*бісь".
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Нагадаємо, у шоу-бізі здебільшого задоволені перемогою TVORCHI на Нацвідборі Євробачення, однак:
- Настя Приходько ні з того ні з сього "попустила" гурт і напророкувала йому 15 місце у фіналі в Ліверпулі. "Ох ці загравання з Європою. Шкода гурт", – чомусь прокоментувала співачка;
- Марина KRUTЬ, яка посіла друге місце, взагалі скаржилася на TVORCHI Суспільному, бо у живому виступі звучав дабл основного вокалу Джеффрі Кенні, а їхній трек Heart of Steel видавав лейбл Believe, який продовжує працювати в Росії. Однак музичний продюсер і команда не вважають, що це привід для дискваліфікації, тож у співачки більше немає жодних претензій.