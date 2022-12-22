Певец MELOVIN никогда не подбирает слова и часто отмечается скандальными комментариями. Со сцены перед большой аудиторией фанатов он намекнул, что все финалисты Нацотбора Евровидения-2023 не умеют петь, а TVORCHI – лучшие среди худших.

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MELOVIN унизил финалистов Нацотбора

Хочу вспомнить Нацотбор. Во-первых, поздравляю группу TVORCHI. Это очень достойно. Рената Литвинова на какой-то премии сказала прикольную фразу: "Среди всего этого г*вна что-то хорошее нашлось". У нас все думают, что они умеют петь,

– резко заявил певец со сцены.

После этих слов он исполнил трек Wonder, с которым подавался на Национальный отбор Евровидения-2017. Тогда MELOVIN проиграл группе O.Torvald, а через год представил Украину на конкурсе в Лиссабоне. На Евровидении-2018 артист занял 17 место и прокомментировал это так: "Все очень даже за*бись".

MELOVIN унизил участников отбора Евровидения-2023: смотрите видео онлайн (на 1:15)

Напомним, в шоу-бизе в основном удовлетворены победой TVORCHI на Нацотборе Евровидения, однако: