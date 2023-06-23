Спроба всидіти на двох стільцях, – MELOVIN про вибачення коміків після скандалу на стендапі

Днями між MELOVIN та українськими коміками відбувся конфлікт. Це сталося під час зйомок шоу "Біографія", де артист був гостем. Від коміків неодноразово лунали гомофобні жарти, тож музикант не захотів залишатися там.

MELOVIN покинув павільйон посеред зйомки. Згодом коміки – Славік Мартинюк, Тарас Яремій, Дмитро Носов та Макс Свій попросили вибачення, однак артист не вірить у їхню щирість. Про це MELOVIN розповів в інтерв'ю 24 Каналу.

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MELOVIN про скандал зі стендап-коміками

Співак зазначив, що бути присутнім на шоу, де вголос звучать гомофобні жарти, – значить давати мовчазну згоду:" Я не зможу і не хочу толерувати публічне приниження представників ЛГБТК+ спільноти. Освічена і сучасна людина має розуміти, як коректно спілкуватись, є поняття "нової етики", це треба засвоїти, особливо, якщо ти публічна особа. Україна зараз різна, суспільство різноманітне. Тому нам важливо бути чутливими до таких речей, бути на боці справедливості й не ображати одне одного – з умислом чи ні. Це нормальні цивілізовані правила".

Після публічного розголосу коміки вибачилися, однак таке вибачення MELOVIN вважає спробою всидіти на двох стільцях. На думку артиста, хлопці зробити це не щиро, а тому, що цього хотіла частина суспільства. А потім лайкали відверто гомофобні коментарі нижче.

У мене дійсно немає табуйованих тем. Жарти на тему камінг-ауту, чи бісексуальності – ну, камон, справа не в тому, що я цього не приймаю. Я вам сам з цього приводу купу мемів чи жартів насиплю! Просто жарт кардинально відрізняється від булінгу,

– наголосив артист.



MELOVIN / Фото пресслужби музиканта

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