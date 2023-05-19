Зрадить і вдруге, – MELOVIN назвав свою позицію щодо артистів, які перевзулись через війну

Артист MELOVIN висловився про артистів, що "перевзулися" та стали на бік України після початку повномасштабної війни. Він не впевнений, чи варто їм довіряти.

Український співак MELOVIN відверто розповів, що думає про артистів, які "перевзулися" на тлі війни. Мовиться про тих, які весь час працювали у Росії, але вирішили обрати український бік через вторгнення.

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MELOVIN про артистів, що перевзулися

MELOVIN не впевнений, що таким виконавцям варто довіряти. На його думку, їх треба забути, адже вони можуть "перевзутися" й вдруге.

Що робити з цими артистами? Нічого. Блочити, у бан і забули. Вмерло і перегоріло. Воно не зміниться. Коли кохана людина зрадила один раз, то вона зрадить і другий,

– вважає виконавець.

Серед таких артистів – Світлана Лобода й Віра Брєжнєва, які зараз допомагають Україні. "Я дуже давно колись сказав, що ніколи б не зробив те, що робили вони. Це на їхній совісті. Але я не знаю, як сприйме це народ. Що стосується мене, то я просто артист – пишу музику і займаюся своєю справою".

У мене є пара артистів, з якими я принципово на одній сцені виступати не буду. У мене вже був випадок, коли мене запросили на концерт. Ми завжди з командою запитуємо, хто буде виступає. Коли я почув це прізвище – я сказав ні, навіть на одному городі ср*ти не сяду,

– сказав MELOVIN, але не захотів назвати ім'я.

Інтерв'ю з MELOVIN: дивіться відео онлайн

Хто ще не вірить артистам, які перевзулися