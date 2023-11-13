Проходив різні медичні обстеження, – MELOVIN збентежив зізнанням про невиліковну хворобу

Популярний український співак MELOVIN налякав підписників відео з лікарні. Виявляється, у нього діагностували невиліковну хворобу.

Через це артист почав вести активний спосіб життя та різко схуд. Для того, щоб виявити захворювання йому довелося пройти чимало різних медичних обстежень.

Вас також може зацікавити Не тільки MELOVIN: хто з українських зірок зробив гучний камінг-аут

MELOVIN невиліковно захворів

Виконавець розповів, що від цієї хвороби потерпає половина людство.

Ви багато запитували, чому я так різко схуд. Усе не просто так. Я довго проходив різні медичні обстеження, пропадав, не з'являвся в соцмережах. Потім в один момент я почав активно вести своє життя, тому що зрозумів, коли як не зараз це робити. Сподіваюся, ви мене підтримаєте,

– сказав співак.

Водночас артист вирішив не розголошувати точний діагноз. Він зазначив, що розповість про це згодом.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани підтримали MELOVIN та побажали йому швидкого одужання.