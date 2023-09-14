Усе більше українських зірок стають відкритими перед аудиторією. Особливо камінг-аути почастішали у час повномасштабного вторгнення, коли життя кожного українця під загрозою. Розповідаємо про артистів, які не побоялись суспільної реакції та відкрито розповіли про свою орієнтацію.

До теми Блогер Машуковський освідчився бойфренду просто на вершині Говерли: романтичне відео

Костянтин Гнатенко

Автор пісень та поет Костянтин Гнатенко першим в українському шоубізнесі зізнався про нетрадиційну орієнтацію – це був 1997 рік. Тоді він працював телеведучим й артистом. Зараз Гнатенко пише пісні для співаків і книжки для дітей.

Діва Монро

Одна з найяскравіших представниць ЛГБТ в українському шоубізнесі. Вона однією з перших відкрито заявила про себе як трансгендерну персону.

MELOVIN

Камінг-аут MELOVIN вважають одним із найскандальніших. Артист реалізував його на Atlas Weekend, поцілувавши спочатку дівчину, а потім хлопця. Він активно відстоює права ЛГБТ.

Камінг-аути українських артистів: відео

Володимир Завадюк

Продюсер "Голосу країни" вже під час повномасштабного вторгнення зізнався, що орендує квартиру з коханим чоловіком. Таким був його лаконічний камінг-аут та заклик брати участь у новому сезоні шоу.

Олег Машуковський

Для блогера завжди була відкритою тема орієнтації, але лише на початку цього року його фани дізналися, що Олег – гей. Днями він заручився з бойфрендом.

Ваня Рассел

Український блогер надихнувся прикладом воїна ЗСУ Павла Лагойди, який є відкритим геєм. Він вирішив підтримати представників ЛГБТ-спільноти та сам здійснив камінг-аут.

Андрій Хветкевич

Ще 2 роки тому фридайвер Андрій Хветкевич боровся за серце Злати Огнєвіч у "Холостячці", як рік тому зробив камінг-аут та заручився з бойфрендом Феліпе. Цього року пара зіграла весілля.