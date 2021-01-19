За два дні до інавгурації новообраного президента США Джо Байдена перша леді Меланія Трамп звернулась до американців з прощальною промовою. Дружина Дональда Трампа висловилась про медиків, коронавірус і насильство.

Вже 20 січня демократ Джо Байден офіційно приступить до обов'язків президента США після урочистої церемонії інавгурації. Оскільки Дональд Трамп планує залишити Вашингтон до прибуття свого наступника, попрощатися з обов'язками першої леді Меланія Трамп вирішила в соціальних мережах, опублікувавши в інстаграмі відео з Білого дому.

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Прощальна промова першої леді США Меланії Трамп

У майже семихвилинній промові Меланія Трамп розповіла про саможертовність медиків, які як 2020 року, так і зараз боряться з пандемією COVID-19, та засудила насильство.

Дружина Трампа лише обмовилась про свого чоловіка та заворушення в Капітолію, не акцентуючи увагу на останніх скандалах. Вона говорила про єдність нації та незабутні чотири роки в статусі першої леді США.

"Я була натхненна надзвичайними американцями по всій нашій країні, які підтримували наші громади своєю добротою і мужністю, великодушністю і милосердям. Останні чотири роки були незабутніми. Так, як ми з Дональдом закінчуємо наше перебування в Білому домі, я думаю про всіх людей, які тепер залишаться в моєму серці, і про їхні неймовірні історії кохання, патріотизму та рішучості", – висловилась Меланія Трамп.

Напередодні перша леді США публічно попрощалась з Білим домом, який впродовж останніх чотирьох років був оселею для її сім'ї. Вона наголосила, що зробила все, аби зберегти будівлю в оригінальному вигляді для американців та нащадків.

"Останні 4 роки я мала величезну честь назвати Білий Дім своїм домом. За допомогою персоналу Асоціації історії Білого дому та талановитому майстру ми завершили безліч реставраційних проєктів, гарантуючи, що історією та красою цього будинку зможуть насолоджуватися наступні покоління", – написала Меланія Трамп.