За два дня до инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена первая леди Мелания Трамп обратилась к американцам с прощальной речью. Жена Дональда Трампа высказалась о медиках, коронавирусе и насилии.

Уже 20 января демократ Джо Байден официально приступит к обязанностям президента США после торжественной церемонии инаугурации. Поскольку Дональд Трамп планирует оставить Вашингтон до прибытия своего преемника, попрощаться с обязанностями первой леди Мелания Трамп решила в социальных сетях, опубликовав в инстаграме видео из Белого дома.

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Прощальная речь первой леди США Мелании Трамп

В почти семиминутной речи Мелания Трамп рассказала о жертвенности медиков, которые как в 2020 году, так и сейчас борются с пандемией COVID-19, и осудила насилие.

Жена Трампа только обмолвилась о своем муже и беспорядках в Капитолии, не акцентируя на последних скандалах. Она говорила о единстве нации и незабываемых четырех годах в статусе первой леди США.

"Я была вдохновлена ​​удивительными американцами по всей нашей стране, которые поддерживали наши общины своей добротой и мужеством, великодушием и милосердием. Последние четыре года были незабываемыми. Так, как мы с Дональдом заканчиваем наше пребывание в Белом доме, я думаю о всех людях, которые теперь останутся в моем сердце, и об их невероятных историях любви, патриотизма и решимости", – высказалась Мелания Трамп.

Накануне первая леди США публично попрощалась с Белым домом, который на протяжении последних четырех лет был домом для ее семьи. Она подчеркнула, что сделала все, чтобы сохранить здание в оригинальном виде для американцев и потомков.

"Последние 4 года я имела огромную честь назвать Белый Дом своим домом. С помощью персонала Ассоциации истории Белого дома и талантливого мастера мы завершили множество реставрационных проектов, гарантируя, что историей и красотой этого дома смогут наслаждаться последующие поколения", – написала Мелания Трамп.