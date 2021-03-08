Змушували мовчати і оббріхували: Меган Маркл шокувала правдою про стосунки з королівською сім'єю

Меган Маркл у відвертому інтерв'ю з Опрою Вінфрі розповіла вражаючі деталі стосунків з членами королівської родини. Зокрема, дружина принца Гаррі заявила, що монархи змушували її утримуватися від публічних виступів та самі поширювали неправдиву інформацію про неї.

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі показали в ефірі американського телеканалу CBS. У ньому подружжя розповіло, яким було життя, коли вони були членами монаршої родини Великої Британії.

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Меган Маркл про стосунки з королівською сім'єю

Опра Вінфрі під час розмови запитала Меган, чи її мовчання пояснювалося власним бажанням, чи це був тиск рідних чоловіка. На що Маркл відповіла: "Останнє".

Дружина принца Гаррі розповіла, що погодилася на це, бо думала, що буде захищеною. Проте це виявилося не так. Меган заявила, що Букінгемський палац сприяє поширенню брехні про неї.

Я не знаю, як вони (члени королівської сім'ї – Showbiz 24) могли очікувати, що ми все ще будемо мовчати. Палац відіграє велику роль у поширенні брехні про нас,

– підкреслила дружина принца Гаррі.

Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл: головне