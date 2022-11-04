Меган Маркл поділилась, чи допомагає їй з дітьми принц Гаррі

Дружина британського принца Гаррі представила новий випуск свого подкасту Archetypes, де зачепила тему стереотипів і труднощів, з якими стикаються жінки як дружини та матері. Вона поділилась сімейними залаштунками та чи справляється з роллю батька Гаррі.

Вже понад два роки подружжя принца Гаррі та Меган Маркл проживає у США, в штаті Каліфорнія, Монтесіто. За цей час вони придбали собі розкішний будинок, а також завели трьох собак та народили ще одну доньку Лілібет. Син Арчі натомість народився у Великій Британії.

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41-річна Меган зізналась, що її чоловік – "чудовий" і кожного ранку допомагає їй зібрати сина Арчі до школи. За її словами, хлопчик прокидається на пів години пізніше, ніж його сестра.

Я починаю готувати його ланч-бокс прямо перед тим, як він встане, при цьому годую Лілібет. Чоловік допомагає мені зібрати Арчі. Я готую сніданок для всіх трьох, мені це подобається. Для мене це просто найкращий спосіб розпочати ранок. Але ця ранкова метушня, я впевнена, стане тільки хаотичнішою, коли діти підростуть,

– поділилася Меган.



Принц Гаррі з маленьким сином Арчі / Фото з інстаграму герцогів Сассекських

Вона також додала, що зранку має нагодувати ще й собак, саме тому їхні ранки "схожі на вихор". А от увечері вона не відмовляється від келиха вина з друзями, "коли вклали дітей спати". Зокрема Маркл поділилась зі слухачами, що їхня донька Лілібет нещодавно почала робити свої перші кроки. За словами Меган, вона "прагнула бути мамою так само сильно, як хотіла бути дружиною", поки росла, але ці мрії начебто жодним чином не применшували її феміністської позиції.

"Незважаючи на те, що подумають люди, я не вважаю ці речі несумісними. Ідеали, яким ми намагаємося відповідати, і очікування, які ми самі собі нав'язуємо, – це пастки. І вони в багатьох поглядах помиляються. Тому що ви можете бути феміністкою і бути жіночною. Ви можете бути працюючою мамою вдома або в офісі, а після того, як уклали дитину спати, – випити з друзями", - сказала Меган.

Нагадаємо, що раніше пара розповідала, що Гаррі та Меган працюють з дому, маючи можливість більше часу проводити разом. Вони мають кілька контрактів з великими компаніями, а наступного року фанати королівської сім'ї дізнаються таємниці Гаррі з його нової книги "Запасний".