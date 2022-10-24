Погода в Каліфорнії дозволяє демонструвати стильні літні аутфіти. Днями Меган Маркл вирішила показати повсякденний образ під час шопінгу.

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Повсякденний look Меган Маркл

Дружина принца Гаррі одягла на прогулянку комбінезон темно-зеленого кольору від бренду Malia Mills. Вартість такого вбрання складає 600 доларів. Поєднала його з сандалями від Emme Parsons. Серед аксесуарів аутфіт Меган довершили великий капелюх Cuyana, масивна сумка Chloe та сонцезахисні окуляри Valentino. На шиї красувався лаконічний ланцюжок. Волосся Маркл зібрала у недбалу косу, а на обличчі зробила легкий повсякденний макіяж у натуральних відтінках.

Зазначимо, що в руці Меган тримала пакет з елітного бутика Wendy Foster. Там продають спортивний одяг, вартість якого – щонайменше сотні доларів.

Нещодавно Меган Маркл з'явилася на обкладинці глянцю Variety. Вона також знялася у розкішній фотосесії та з’явилася перед фанатами у незвичних образах.