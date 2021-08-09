Меган Маркл і принц Гаррі задумувались про переїзд у Нову Залендію задовго до "мекзиту"

Британське подружжя Меган Маркл та принц Гаррі всього через пів року після одруження, схоже, задумувалось про складання королівських обов'язків. Пара цікавилась життя у Новій Зеландії, коли мали змогу побувати там під час візиту в жовтні 2018-го року.

Представник королеви Єлизавети II в Новій Зеландії, генерал-губернатор Петсі Редді, поділилась, що герцог і герцогиня Сассекські говорили з нею про можливість переїзду в острівну країну ще кілька років тому – задовго до "мегзиту" на початку 2020 року.

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Я пам'ятаю, як вони були в національному парку Абель Тасман, як ми сиділи і випивали, і вони сказали, що можуть уявити своє життя у такому місці, і поставили питання, чи на нашу думку це теоретично можливо,

– згадала 67-річна Редді.

Жінка додала, що вони тоді звісно погодились на можливий переїзд пари, але водночас зазначили, що парі довелось би вивчити декілька головних аспектів з життя острів'ян.

"Вони шукали місце, де могли б виховати свою сім'ю. І, очевидно, з того часу вони прийняли деякі рішення", – додала представниця королева, натякаючи на переїзд принца Гаррі та Меган у США у 2020 році.



Меган Маркл і принц Гаррі у Новій Зеландії / Фото Getty Images

На думку Петсі Редді, це, скоріше, була неформальна розмова "на перспективу", оскільки вони серйозно не просили про допомогу. Але Гаррі та Меган були вкрай заінтриговані доступом країни до природи та доброзичливістю людей.

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