Представитель королевы Елизаветы II в Новой Зеландии, генерал-губернатор Пэтси Редди поделилась, что герцог и герцогиня Сассекские говорили с ней о возможности переезда в островную страну еще несколько лет назад – задолго до "мегзита" в начале 2020 года.

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Я помню, как они были в национальном парке Абель Тасман, как мы сидели и выпивали, и они сказали, что могут представить свою жизнь в таком месте, и задали вопрос, возможно ли это по нашему мнению теоретически,

– вспомнила 67-летняя Редди.

Женщина добавила, что они тогда конечно согласились на возможный переезд пары, но одновременно отметили, что паре пришлось бы изучить несколько главных аспектов из жизни островитян.

"Они искали место, где могли бы воспитать свою семью. И, очевидно, с тех пор они приняли ряд решений", – добавила представительница королевы, намекая на переезд принца Гарри и Меган в США в 2020 году.



Меган Маркл и принц Гарри в Новой Зеландии / Фото Getty Images

По мнению Пэтси Редди, это, скорее, была неформальная беседа "на перспективу", поскольку они серьезно не просили о помощи. Но Гарри и Меган были крайне заинтригованы доступом страны к природе и доброжелательностью людей.

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