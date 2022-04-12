На подружжя нетерпляче чекають у Нідерландах. Оскільки після виходу Меган і Гаррі з королівської сім'ї, вони рідко з'являються на публіці, то до кожної події, де вони є, прикута особлива увага.

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Invictus Games у Нідерландах згадали Україну

"Принц Гаррі готується до поїздки до Нідерландів і бере уроки нідерландської мови. Ми нетерпляче чекаємо на можливість надати йому теплий прийом у Гаазі. Готуючись до Ігор, ми думаємо про збірну України, а також про їхніх друзів та сім'ю", – мовиться у повідомленні.

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Разом з Гаррі в Нідерланди прилетить Меган Маркл, яка долучиться до перших кількох днів Ігор.

Зазначимо, Invictus Games – міжнародні спортивні змагання, які заснував принц Гаррі для поранених військовослужбовців та ветеранів. Цього року Ігри відбудуться з 16 до 22 квітня у нідерландському місті Гаага.

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