Меган Маркл та принц Гаррі вперше після оголошення про вагітність виступили публічно. Вони знялись у короткому відео, де пояснили, чому вирішили записувати подкасти.

В грудні минулого року принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про те, що підписали договір зі стрімінговою платформою Spotify. Вони записали перший подкаст, а нещодавно пояснили, чому вирішили займатися цим.

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Меган Маркл і принц Гаррі про подкаст

В мережі оприлюднили 20-секундне відео, тизер аудіоматеріалів подружжя Archewell Audio. Меган Маркл зазначила, що вона з чоловіком створила подкаст для того, щоб ділитися важливими розмовами, які будуть надихати й навчати.

Ми створили Archewell Audio, щоб переконатися в тому, що ми можемо допомогти всім голосам бути почутими, а також, щоб дізнаватися історії людей,

– розповіла Меган Маркл.

Зі свого боку, принц Гаррі доповнив думку дружини: "Найважливіша частина всього цього – спроба створити суспільство, де ви можете поділитися своїми думками, а також спонукати інших поділитися своїми слабкостями в абсолютно безпечному просторі".



Меган Маркл та принц Гаррі / Скріншот з відео

Образ Меган Маркл

Меган Маркл рідко з'являється на публічних заходах, тому за кожним новим образом пильно спостерігають прихильники. Цього разу Меган приміряла ніжну блакитну сукню без рукавів від Oscar de la Renta із зеленою вишивкою листя дерев та квітів.

Легкий та стильний аутфіт акторка доповнила вишуканою зачіскою. Вона накрутила волосся в пишні локони та розпустила його. На обличчі Меган Маркл красувався легкий макіяж з акцентом на очах.

Меган Маркл та принц Гаррі про свій подкаст: дивіться відео онлайн