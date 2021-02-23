Меган Маркл и принц Гарри впервые после объявления о беременности выступили публично. Они снялись в коротком видео, где объяснили, почему решили записывать подкасты.

В декабре прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что подписали договор со стриминговой платформой Spotify. Они записали первый подкаст, а недавно объяснили, почему решили заниматься этим.

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Меган Маркл и принц Гарри о подкасте

В сети опубликовали 20-секундное видео, тизер аудиоматериалов супругов Archewell Audio. Меган Маркл отметила, что она с мужем создала подкаст для того, чтобы делиться важными разговорами, которые будут вдохновлять и обучать.

Мы создали Archewell Audio, чтобы убедиться в том, что мы можем помочь всем голосам быть услышанными, а также, чтобы узнавать истории людей,

– рассказала Меган Маркл.

Со своей стороны, принц Гарри дополнил мысль жены: "Самая важная часть всего этого – попытка создать общество, где вы можете поделиться своими мыслями, а также побуждать других поделиться своими слабостями в абсолютно безопасном пространстве".



Меган Маркл и принц Гарри / Скриншот из видео

Образ Меган Маркл

Меган Маркл редко появляется на публичных мероприятиях, поэтому за каждым новым образом пристально наблюдают поклонники. На этот раз Меган примерила нежное голубое платье без рукавов от Oscar de la Renta с зеленой вышивкой в виде листьев деревьев и цветов.

Легкий и стильный аутфит актриса дополнила изысканной прической. Она накрутила волосы в пышные локоны и распустила их. На лице Меган Маркл красовался легкий макияж с акцентом на глазах.

Меган Маркл и принц Гарри о своем подкасте: смотрите видео онлайн