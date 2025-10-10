Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. Меган і Гаррі тримались за руки, позуючи перед камерами.

Не пропустіть В оливковому костюмі від Вікторії Бекхем: принцеса Кейт зачарувала осіннім образом

Меган Маркл обрала для події елегантний чорний костюм від Giorgio Armani. Вона доповнила свій образ масивним золотим кольє і сережками, волосся зібрала у хвіст, зробила легкий макіяж, а в руках тримала чорний клатч.

Принц Гаррі також одягнув чорний класичний костюм від Giorgio Armani, білу сорочку і чорно-сіру краватку. Так, герцог і герцогиня Сассекські з'явились на публіці у схожих образах.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

Герцог і герцогиня Сассекські вийшли у світ / Фото Getty Images

У вересні видання повідомляло, що під час заходу Меган і Гаррі отримають нагороду "Гуманітарні діячі року" за те, що доклали зусилля до побудови безпечнішого і справедливішого онлайн-світу для сімей і молоді. А також – за внесок у покращення психічного добробуту в усьому світі.

Робота з сім'ями та молоддю, щоб надати пріоритет безпеці в Інтернеті, була однією з найбільш значущих справ нашого життя. Нас, як батьків, сила їхніх історій спонукала до дій, і для нас честь підтримувати їх. Ми пишаємося тим, що є давніми партнерами проєкту Healthy Minds і разом працюємо над тим, щоб висвітлити те, що залишається однією з найактуальніших проблем нашого часу,

– сказали герцог і герцогиня у заяві напередодні заходу, пише Harper's Bazaar.

Який захід Меган Маркл відвідала раніше?