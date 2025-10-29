Про це розповів молодший брат принцеси Діани та леді Маккоркодейл, Чарльз Спенсер. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Rosebud with Gyles Brandreth.

Тітка принца Вільяма та принца Гаррі минулого місяця впала з коня та зазнала серйозної травми. Вже близько тижня леді Сара перебуває у лікарні та відновлюється.

Вона все ще їздить верхи. Минулого місяця вона дуже сильно впала і довго перебувала в лікарні. Я думаю, що Сара була досить важкою пацієнткою, тому що провідний лікар сказав моєму зятю: "Вона досить характерна, чи не так?"

– розповів Чарльз Спенсер.

Чарльз Спенсер з гумором припустив, що так лікарі натякали, що леді Сару вже можна забирати додому з лікарні через її складний характер. Чоловік додав, що його старша сестра завжди була "досить різкою".

У виданні People додали, що сестра принцеси Діани одужує.

Хто така леді Сара Маккоркодейл?

Леді Сара – сестра покійної принцеси Діани. Вона завжди підтримувала близькі стосунки зі своїми племінниками, принцом Вільямом та принцом Гаррі. Зокрема, у 2019 році була присутньою на хрестинах принца Арчі, сина Гаррі та Меган Маркл.

Також леді Сара була членкинею комітету, що керував процесом встановлення статуї у пам'ять про її покійну сестру. 1 липня, коли принцесі Діані виповнилося б 60 років, вона разом зі своїми братами та сестрами офіційно відкрили статую, що на території Кенсінгтонського палацу.