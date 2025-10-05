Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на People. Герцогиня Сассекська мала розкішний вигляд.

Меган Маркл з'явилась у повністю білому образі. Вона одягла ефектну накидку, що спадала на плечі й мала довгий шлейф, сорочку на ґудзиках і широкі штани. Волосся зібрала у тугий пучок і зробила легкий макіяж.

Герцогиня Сассекська доповнила свій образ чорними туфлями на підборах Balenciaga Knife з гострим носком, маленькою чорною сумочкою в тон і прикрасами.

Меган Маркл на Тижні моди в Парижі / Фото Getty Images

Речник Меган розповів People, що вона відвідала показ Balenciaga, аби підтримати П'єрпаоло Піччолі, який нещодавно став креативним директором престижного дому моди. Вони співпрацювали впродовж багатьох років.

Вона давно захоплювалась його майстерністю та сучасною елегантністю, і сьогоднішній вечір не став винятком. Цей вечір відображає кульмінацію багаторічної творчості та дружби, що відображено в її підтримці його нового творчого розділу в Balenciaga

– сказав він.

Учора стався дебют Маркл на Тижні моди в Парижі, однак вона відвідувала Тижні моди в Нью-Йорку і Торонто, коли знімалася у "Форс-мажорах". Вона була на кількох показах між 2013 і 2015 роками.

