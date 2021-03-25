Через позов Меган Маркл: відоме фотоагенство на межі банкрутства
Відоме фотоагенство Splash News перебуває на межі банкрутства. Через позови принца Гаррі та Меган Маркл пішло багато коштів на адвокатів, тому зараз агенство може не витримати тиску.
Джерело:E! News
Через позови Меган Маркл та принца Гаррі відоме фотоагенство Splash News опинилось на межі банкрутства. Про це оголосила його президентка Емма Керзон.
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Агенство може збанкрутувати
Емма Керзон повідомила, що агенство зараз має два незавершені судові процеси, через які почалися фінансові труднощі. Принц Гаррі та Меган Маркл є учасниками одного з них.
Через численні позови герцогів Сассекських Splash News наймали багатьох адвокатів, щоб виграти справу. Однак президентка фотоагенства заявила, що вони не можуть більше витрачати такі великі суми грошей.
Що відомо про попередній позов Меган Маркл
- Минулого року герцогиня подала позов до суду на агенство Splash News. Річ у тому, що Меган Маркл сфотографували папараці, коли вона з сином Арчі прогулювалась парком у Ванкувері. Ці фото зробили ще на початку 2020 року.
- За словами представника подружжя, перш ніж зробити знімки, папараці вивчили місцевість та будинок принца Гаррі та Меган і встановили камеру поза парканом, щоб приховано робити світлини.
- 18 грудня 2020 року відбулося дистанційне судове засідання. Високий суд Англії задовільнив позов Меган Маркл – вона у цій справі виграла. Сторони уклали угоду про те, що папараці більше не фотографуватимуть герцогів.
- Представник Меган і Гаррі наголосив, що угода є "чітким сигналом того, що пара виступає проти нав'язливої й агресивної поведінки папараці й нетерпимо ставиться до цих питань, як і будь-яка інша сім'я".
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