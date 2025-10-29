У мережі вже активно обварюють цей публічний вихід герцога та герцогині Сассекських у стильних couple look. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People.

Спортивна гра проходила 28 жовтня у Лос-Анджелесі. На захід Меган Маркл одягнула білу сорочку, темні штани та светр. Водночас принц Гаррі підібрав білу футболку, темний піджак і штани в тон. До свого вбрання подружжя додало однакові сині бейсболки LA. З аксесуарів герцогиня Сассекська також мала окуляри, підвіску, браслети та колечка, які гармонійно доповнювали її образ.

Фото пари розлетілося соцмережами. Зокрема, його опублікував фан-акаунт Меган Маркл в інстаграмі.

Для довідки! "Капл лук" (couple look) – це образи двох людей, зазвичай пари, які стилістично схожі або доповнюють один одного. Одяг не обов'язково має бути однаковий, головне – щоб він гармонував із вбранням партнера.

Що відомо про попередні спільні виходи Меган Маркл та принца Гаррі?