Меган Маркл засвітила сина під час відеодзвінка: фото малюка розлетілось в мережі

Принц Гаррі та Меган Маркл оберігають дітей від появ на публіці. Однак днями в мережі з'явилось нове фото їхнього сина Арчі.

Подружжя Меган Маркл і принца Гаррі вкрай рідко діляться кадрами з дітьми та ніколи не з'являються з ними на людях, щоб вберегти від публічності. Тож кожне нове фото викликає бурхливі обговорення в мережі.

Дивіться також Учора королева, сьогодні – король: Олена Зеленська зустрілася з Чарльзом III – фото

У мережі показали нове фото сина Гаррі й Меган

Днями Меган Маркл по відеозв'язку спілкувалась з Джокатою Едді, генеральною директоркою консалтингової фірми Full Circle Strategies і американською політтехнологинею Донною Бразиле.

Під час розмови перед камерою засвітилась мама Меган, а також її син Арчі, який помітно підріс. Скриншот з розмови опублікували в мережі, однак фото розкритикували – тому його видалили. Втім, світлина ще до того швидко розлетілась пресою.



Скриншот з твітера

Фото продовжують обговорювати. Зокрема, користувачі помітили, що в малюка змінився колір волосся – з рудого на русявий. Також у мережі пишуть, що Арчі виглядає засмученим, можливо, він не хотів брати участь в розмові.

"Який красивий малюк";

"Дуже красиві оченята, їхні діти справді милі та особливі";

"Схожий на матусю";

"Милий маленький хлопчик, але чомусь засмучений";

"Він такий симпатичний".