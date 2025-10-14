Проте, з нагоди Міжнародного дня дівчат, який відзначають 11 жовтня, Меган показала рідкісні кадри Лілібет і звернулася до своїх підписниць з важливою заявою. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Меган Маркл.

Важливо У ДТП трагічно загинув український актор і військовий Олексій Наконечний

Так, дружина принца Гаррі запостила відео, де їхня чотирирічна донечка бігає в саду і показала спільне з Лілібет фото. Ця світлина також була зроблена на природі. На фото Меган Маркл одягнена в білу сорочку та штани, а її донечка – у світло-рожеві лосини та яскравішу футболку. Однак їх сфотографували зі спини, тож обличчя Лілібет не видно.

Для всіх дівчат – цей світ належить вам. Робіть усе, що у ваших силах, щоб захищати свої права, говоріть голосно, підтримуйте одна одну. Ми зробимо те саме для вас. Це ваше право і наша відповідальність. Вперед, дівчата,

– зазначила під публікацією герцогиня Сассекська.

Зауважимо, що повне ім'я доньки принца Гаррі та Меган Маркл – Лілібет Діана. Дівчинку назвали на честь принцеси Діани та королеви Єлизавети II, яку в сімейному колі кликали Лілібет. Однак, як писало видання The Daily Mail, герцог і герцогиня не отримали дозволу від королеви, щоб використати її дитяче прізвисько, що, кажуть, неабияк її розгнівало.

Що відомо про дітей принца Гаррі та Меган Маркл?