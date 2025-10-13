Про це повідомила Ольга Сумська. Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.

Як виявилося, військовий потрапив у ДТП.

Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де провідував захворілу дружину з тримісячним сином,

– написала Сумська.





Помер Олексій Наконечний / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цю сумну звістку на своїй сторінці у фейсбук підтвердила дружина Олексія. Мирослава опублікувала щемливий допис, присвячений коханому.

Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом, але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе. Я завжди відганяла ці страшні думки, але обіцяю, що навчусь і впораюсь. Заради нашого синочка… Завжди буду кохати тебе,

– написала дружина актора.

Мирослава додала, що всі деталі щодо церемонії прощання з Олексієм Наконечним повідомить згодом.