Про це повідомила Ольга Сумська. Пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм-сторінку акторки.
Як виявилося, військовий потрапив у ДТП.
Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де провідував захворілу дружину з тримісячним сином,
– написала Сумська.
Помер Олексій Наконечний / Скриншот з інстаграм-сторіс
Цю сумну звістку на своїй сторінці у фейсбук підтвердила дружина Олексія. Мирослава опублікувала щемливий допис, присвячений коханому.
Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом, але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе. Я завжди відганяла ці страшні думки, але обіцяю, що навчусь і впораюсь. Заради нашого синочка… Завжди буду кохати тебе,
– написала дружина актора.