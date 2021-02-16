Чим особливе фото Меган Маркл, яким вона оголосила про вагітність

14 лютого представники принца Гаррі та Меган Маркл оголосили, що вони стануть батьками вдруге. Згодом фотограф Місан Гарріман оприлюднив перше фото вагітної герцогині Сассекської. Він пояснив, що вирішальне значення у кадрі мала локація.

Новина про вагітність Меган Маркл облетіла весь світ. Її офіційно підтвердили не тільки представники подружжя, а й відомий британський фотограф і близький друг пари Місан Гарріман. Саме він дистанційно зробив зворушливе чорно-біле фото дружини принца Гаррі при надії.

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У новому інтерв'ю Місан Гарріман наголосив, що зіграв вирішальну роль в стосунках Меган Маркл і принца Гаррі. За його словами, акторка навряд чи зустріла б онука королеви Єлизавети ІІ, якби він раніше не познайомив її зі своїм другом.

"Мег нагадала мені, що якби я не познайомив її з нашим спільним другом, то вона б не зустріла Гаррі. Я вдячний за ту незначну роль, яку я зіграв в їхніх стосунках", – розповів друг подружжя.

Чим особливе фото вагітної Меган Маркл і принца Гаррі

Фотограф вважає проявом справжньої дружби те, що Меган Маркл запросила зазнімкувати її вагітною саме його. Місан Гарріман зробив світлину через iPad. Вагітна жінка одягла сукню бренду Carolina Herrera, яку придбала, коли носила під серцем сина Арчі. Вона лягла на траву та поклала голову на коліна чоловіку. Натомість герцог Сассекський з'явився в кадрі в сорочці, штанах і босоніж.

Подружжя позувало в саду поблизу свого розкішного будинку в Санта-Барбарі. Автор світлини пояснив, що локацію вони обрали неспроста.

Дерево позаду них і сад уособлюють родючість, життя і рух вперед. Знімок відображає, що вони ніколи не мали потреби ні в яких рекомендаціях, тому що вальсують по життю разом як абсолютно споріднені душі,

– пояснив фотограф.



Меган Маркл і принц Гаррі / Фото з інстаграму Місана Гаррімана

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